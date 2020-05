Vanni (Repubblica): “Lukaku? In molti gridarono al complotto: ora è evidente che…”

Franco Vanni ha commentato il comunicato dell’Inter a proposito della negatività di giocatori e staff dopo i test eseguiti venerdì. “L’Inter comunica: “Tutti i test medici a cui sono stati stati sottoposti giocatori e staff sono risultati negativi”. Per quelli che: “Prima della partita con la Juve, all’Inter erano tutti positivi. La verità l’ha detta solo Lukaku”.”

Il giornalista di Repubblica si è confrontato sui social proprio su queste tema: “Quando Lukaku, agitato e preoccupato per la madre diabetica, disse che secondo lui “23 interisti su 25 a gennaio avevano i sintomi del Covid” (poi smentito dai fatti) in molti gridarono al complotto: “L’Inter aveva tutti positivi senza dirlo”. Semplificando: i test sierologici sono in grado di rilevare la presenza di anticorpi al virus. Quindi danno indicazioni su eventuali contagi precedenti (anche di tre mesi). Giocatori e staff dell’Inter sono risultati negativi”. I test eseguiti rilasciano una sorta di patente, fondamentale in vista del ritorno agli allenamenti collettivi (non ancora approvati in via definitiva).