Vanni: “Lukaku è l’Inter. Per celebrare la vittoria ha scelto una foto particolare”

Romelu Lukaku è il vero trascinatore dell’Inter. In campo, ma anche fuori. Leader dello spogliatoio nerazzurro, l’attaccante non lascia nulla al caso. Nemmeno nella comunicazione, come sottolineato da Franco Vanni, collega di Repubblica. Questo il suo tweet: “Per celebrare la vittoria, sceglie una foto in cui lui s’intravede appena: il 9 sui calzoncini, la nuca rasata. Vuole immortalare non se stesso, ma le maglie, i volti e l’abbraccio dei compagni. #Lukaku è la squadra. E’ l’Inter. Un leader. Un gigante”.