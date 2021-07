Vanni: “Conte senza panchina una salvezza per i tifosi dell’Inter: il tormentone…”

Antonio Conte è, per ora, senza panchina. Il giornalista di Repubblica fa una riflessione a questo proposito: il pensiero va ai tifosi dell'Inter e allo "scampato pericolo"....

Franco Vanni ha condiviso un pensiero sull'estate di calciomercato che riguarda principalmente i tifosi dell'Inter. Dopo la splendida stagione culminata nel tanto agognato scudetto, i sostenitori della Beneamata hanno dovuto "digerire" l'addio di Conte e l'idea di un mercato - dopo i danni economici della pandemia - non certo scoppiettante. "Che Antonio Conte non abbia una panchina è una salvezza per l’estate dei tifosi dell’Inter. Fosse in un club con qualche possibilità di spendere, il tormentone sarebbe: che giocatori si porta via Conte?", ha suggerito il giornalista di Repubblica riferendosi all'ottimo legame che l'ex tecnico nerazzurro era riuscito a creare in questi due anni a Milano.