Vanni: “Inter rodata e solida. Una sensazione tra gli addetti ai lavori. Sanchez…”

Le parole del giornalista all'indomani dalla vittoria dei nerazzurri contro il Parma

Eva A. Provenzano

«Sensazioni post Parma-Inter? Mi sono portato dietro la conferma che l'Inter è una squadra rodata e molto solida. Che, come promise Conte a Zhang, non è più pazza. Nelle ultime gare è una squadra quadrata. Capisco lo sconforto dei tifosi per il primo tempo zoppichino, che ricordava un po' la squadra di ottobre. Ma per chi la segue per lavoro la cosa è meno preoccupante perché sai che, in questa Inter, il momento in cui l'organizzazione e la qualità dei singoli faranno la differenza arriva sempre».Franco Vanni, a Skysport, ha commentato la vittoria dei nerazzurri al Tardini.

E ha parlato delle ultime due sfide affrontate dalla squadra di Conte: «Tra Genoa e Parma c'era una differenza. Mentre Ballardini, in maniera molto pratica, contro l'Inter aveva risparmiato 4 titolari e 3 mezzi titolari, ieri D'Aversa e i suoi hanno fatto una partita eccezionale. Nella performance opaca dei nerazzurri nel primo tempo credo vada considerato che i gialloblù hanno fatto una grande partita. E non tutte le squadre di Serie A avrebbero resistito a quel primo tempo senza subire una rete. Per il resto l'Inter ha i singoli. Come Sanchez che ha dimostrato di essere comunque un titolare in questa Inter».

-Sanchez?

Per storia personale e qualità può giocarsela con Lukaku e Lautaro. Pur avendo caratteristiche diverse sta dimostrando di essere un giocatore per questa Inter. In 800 minuti ha fatto cinque assist e cinque gol. Se andiamo a vedere i sotto dati come occasioni create e passaggi decisivi e su questi numeri è decisivo. Ha detto che si sente come un leone in gabbia ma lo hanno ingabbiato gli infortuni.

(Fonte: SS24)