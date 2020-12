Vanni: “I tifosi dell’Inter non possono chiedere lo scudetto a Conte? Nella sua carriera…”

All’Inter di Antonio Conte non rimane altro che concentrare tutte le energie sul campionato. In molti credono che solo attraverso lo scudetto la squadra potrebbe salvare la stagione. Su questo si è espresso anche Franco Vanni, inviato di Repubblica: “Nel 2011-2012 alla Juve, senza coppe da giocare, Antonio Conte ha vinto lo scudetto. Nel 2016-2017 al Chelsea, senza coppe da giocare, ha vinto la Premier. È normale che i tifosi interisti gli chiedano di riprovarci. O non possono?”.