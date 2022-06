Ex Inter, UFFICIALE: Vanoli rescinde il suo contratto con lo Spartak Mosca

Paolo Vanoli non è più l'allenatore dello Spartak Mosca: l'ex collaboratore tecnico dell'Inter ai tempi di Conte, come comunicato direttamente dal club russo, ha deciso di interrompere il suo contratto insieme a tutto il suo staff. Questa la nota ufficiale: "A causa di una serie di circostanze al di fuori del controllo dello Spartak, Vanoli ha preso la decisione difficile per se stesso di lasciare il suo incarico. Ringraziamo Paolo per il lavoro svolto e per il trofeo tanto atteso, gli auguriamo benessere in patria e successo nella sua futura carriera da allenatore".