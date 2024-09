"Quando siamo liberi di testa siamo un'altra squadra e l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Bisogna fare un giro palla in più, bisogna avere pazienza prima di trovare le punte, anche le mezzali devono aprirsi lo spazio. Bisogna avere la personalità di avere più pazienza, oggi non l'abbiamo avuta. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio ma eravamo troppo sbilanciati. Dobbiamo credere molto di più in quello che stiamo facendo, dobbiamo alzare la testa, tirare su le maniche e lavorare. Tutto dipende dall'atteggiamento, dalla voglia. Con la mente libera l'abbiamo fatto ad inizio campionato, a volte ci spegniamo e subiamo troppo l'errore, la non tranquillità di trovare la giocata. Bisogna essere più sereni e migliorare tecnicamente"