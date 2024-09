Successo esterno per i biancocelesti, che salgono a quota 10 punti in classifica: troppo tardivo il gol di Coco

Prima sconfitta in campionato per il Torino di Vanoli, che perde in casa contro la Lazio al termine di un match ricco di gol ed emozioni fino all'ultimo. 2-3 il risultato finale, con i biancocelesti che ritrovano la vittoria e salgono a quota 10 punti in classifica, a -1 proprio dai granata.