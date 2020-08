Soldi, prestigio e non solo: tutti i vantaggi del vincere l’Europa League. Inter, credici!

Dopo aver superato l’ostacolo Getafe, l’Inter si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Sfida da dentro o fuori, tre gare per portare a casa un titolo che ai nerazzurri manca dal 2011, dalla Coppa Italia vinta con Leonardo. Vincere il trofeo, come ricorda il Corriere dello Sport, può garantire numerosi benefici: “Per alzare il trofeo mancano 3 gare e l’Inter ci crede. Essere in finale il 21 a Colonia diventa possibile e portare a casa l’Europa League garantirebbe indubbi vantaggi: a parte un bel po’ di soldi e la partecipazione alla finale di Supercoppa Europea, darebbe l’accesso ai prossimi gironi di Champions come testa di serie”.