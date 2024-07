Altra vittoria per l'Inter nella terza amichevole, disputata ieri a Cesena contro il Las Palmas. La squadra di Inzaghi ha già fatto vedere le solite trame avvincenti, gran parte dei giocatori è già in condizione. E anche i nuovi sembra che si stiano integrando velocemente.

"L’Inter ha uno spartito chiaro che mica lo dimentichi, pure se è il 27 luglio. Inzaghi ha un vantaggio grande così, rispetto alle altre grandi. E si capisce anche da partite come queste, in cui il Las Palmas non ha potuto che assistere a un monologo. E’ finita 3-0 ma il divario poteva essere più ampio. L’Inter non ha subito gol — il palo del Las Palmas è frutto di un’indecisione di Martinez con i piedi — e ha creato tanto, sempre sul solito asse di sinistra. Dove Carlos Augusto è un treno — buona notizia anche nell’ottica della scelta del sostituto di Buchanan — e Mkhitaryan è già in forma campionato", analizza La Gazzetta dello Sport.