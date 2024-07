Più di un'alternativa

"L'iraniano parte come terzo uomo del reparto offensivo, ma nella considerazione di Inzaghi e della società ha tutto per diventare un titolare aggiunto. Dal punto di vista tecnico, dubbi non ce ne sono. È in grado di giocare al fianco di un centravanti, come è Lautaro. Come di fare il punto di riferimento avanzato, con un'altra punta che gli gira attorno e che detta la profondità, come Thuram. Là davanti, dunque, è una sorta di jolly: bomber di fronte alla porta avversaria, ma anche parte integrante della manovra, per come vede il gioco. Chiaro che, al momento, siamo solo al calcio d'agosto e che tutto andrà verificato e misurato quando si comincerà a fare sul serio. Intanto, però, Taremi ha già distribuito indizi significativi".