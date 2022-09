Caos Juve, AIA precisa: “Immagine Candreva non a disposizione Var, fatti chiariti”

Emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto ieri durante Juventus-Salernitana, nel posticipo delle 20.45. "In merito all'episodio relativo a Juventus-Salernitana", sottolinea l'Aia in una nota, e "a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione" l'Associazione tiene a precisare che "l'organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione".