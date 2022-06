VAR, si cambia: figure specializzate e fuorigioco semiautomatico, le novità

Dopo cinque anni dalla sua introduzione, il VAR è pronto a rinnovarsi. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, la tecnologia sarà sempre più specializzata e sofisticata. Dalle figure specifiche (i 'varisti') al fuorigioco semiautomatico (sperimentato nei prossimi Mondiali in Qatar), ecco le novità:

"Il primo passo, già allo studio, è proprio la creazione di una figura specializzata, che si occupi solo di fare il varista, con tanto di ranking. Un orientamento che all’estero e già stato avviato. Oltre alla specializzazione dei ruoli, la cosiddetta «divisione delle carriere», occorre una linea più condivisa e chiara su rigori e fuorigioco: ancora troppi episodi valutati in maniera diversa. Il fuorigioco semiautomatico che debutterà al Mondiale in Qatar può essere un grande passo avanti: 12-18 telecamere, 50 fotogrammi al secondo e un software basato sull’intelligenza artificiale che riceve le immagini e le analizza in 20 secondi, spedendole alla sala Var. Una tecnologia che pare infallibile, ma che dovrà comunque fare i conti con l’elemento umano: a decidere fra una posizione attiva o passiva sarà comunque l’arbitro".