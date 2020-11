Casarin: “Su Perisic fallo netto. Piccinini-Maresca? Questa procedura tradisce…”

L’ex arbitro Paolo Casarin ha analizzato l’arbitraggio di Piccinini nella sfida tra Inter e Parma di sabato, terminata 2-2, nella consueta rubrica “Fischio finale” sulle colonne de’ Il Corriere della Sera:

“Giornata complicata per arbitri e Var, con errori gravi in area di rigore, malgrado uno schieramento di fischietti, arbitri+Var, di caratura internazionale. Al centro dei problemi i falli in area di rigore con concessioni anche generose ma, nel complesso accettabili, salvo nel caso di Inter Parma e di Torino-Lazio. In Inter-Parma un netto fallo di Balogh su Perisic (trattenuta e atterramento in area) trova il giovane Piccinini deciso a sorvolare. L’internazionale Maresca ritiene di non intervenire. Se questa è la procedura tradisce lo scopo della Var che è quello di cancellare gli errori chiari“.