Valdano: “Il Var? Ho paura che il calcio perda il suo lato selvaggio. Ma…”

In un lunga intervista a El Pais, Jorge Valdano tratta diversi temi tra cui anche l'introduzione del Var nel calcio

"C'è un istinto animale in tutti noi che dobbiamo soddisfare in qualche modo e il calcio c'è per questo. La tecnologia è l'opposto della ferocia ed è anche molto invasiva. Ma il VAR porta un altro punto di giustizia e con questo è molto difficile non essere d'accordo".