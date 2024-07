Denzel Dumfries è sempre più decisivo per l'Olanda. In questo Europeo l'esterno nerazzurro è un fattore per la nazionale allenata da Ronald Koeman. Boudewijn Zenden conosce molto bene Dumfries, insieme hanno lavorato al PSV. "All'Inter è cresciuto, ha fatto di nuovo progressi lì".

"Sembra adattarsi senza sforzo ovunque. Questo è un certo talento. Qualcosa che è dentro di te e che ti permette di adattarti ovunque. A volte questo significa aspettare. Non sai mai quale sia il proprio limite. È proprio come usare una spugna. Non sai mai quanta acqua ci può stare. Non è sempre educato con i piedi, ma non importa. È una minaccia per qualsiasi avversario".