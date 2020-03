Enrico Varriale, volto di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento delicato del nostro calcio: “In questo momento vanno prese decisioni comuni, tutti ci perderanno qualcosa ma la situazione impone di affrontare in questo modo l’emergenza. Sono state perse due settimane, bisognava iniziare a giocare a porte chiuse. Se non ci fosse stata Juve-Inter molto probabilmente il turno sarebbe stato giocato a porte chiuse già domenica scorsa”.