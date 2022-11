Vazquez, esterno tecnico e fisico per Inzaghi. Col Valencia di Gattuso non trova spazio

"Jesus Vazquez è un terzino sinistro. È nato, 2 gennaio 2003, nella “romana” Merida perché suo padre giocava lì. Ed è entrato nella cantera del Valencia quando aveva 5 anni, sempre per “colpa” del padre, che una volta smesso di giocare è stato chiamato a Mestalla per fare l’osservatore. Nel dicembre del 2020 il debutto in prima squadra agli ordini di Bordalas per l’infortunio di Gayá e il Covid di Lato. Jesus Vazquez ha rimediato quattro partite consecutive e durante l’estate è arrivata la promozione dal Valencia Mestalla, il ‘filial’, alla prima squadra. Una richiesta di Gattuso, che all’inizio della stagione vedeva Jesus Vazquez in seconda posizione dietro a Gayá e davanti a Lato. E infatti nelle prime due giornate, con il primo squalificato, Jesus Vazquez è stato titolare e nella terza è stato fermato solo da problemi muscolari", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Il problema è che col ritorno di Gayá e la forma di Lato l’obiettivo dell’Inter ha perso spazio: la concorrenza è ampia e qualificata e il Valencia ha fretta di far bene, e così dal 29 agosto Jesus Vazquez ha rimediato appena quattro minuti di gioco contro l’Elche e dodici contro il Barcellona. Pochi per poter sperare di rientrare in corsa, pochissimi per non perdersi d’animo: la progressione al momento è in pausa. Un tipo con ottima tecnica, grande fisico, corsa elegante e senso tattico spiccato. Il difensivo Bordalas l’ha usato anche come interno sinistro, ma la sua posizione di riferimento è quella di laterale. Per correre come un leone", aggiunge il quotidiano.