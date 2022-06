Ex Inter, anche Stefano Vecchi tra i candidati per la panchina dell’Ascoli

C'è anche Stefano Vecchi in corsa per la panchina dell'Ascoli: secondo tuttomercatoweb.com, dopo il rifiuto di Filippo Inzaghi, il club marchigiano avrebbe individuato nell'ex tecnico della Primavera dell'Inter l'elemento giusto per guidare la squadra. In lizza anche William Viali e, più defilato, Cristian Bucchi.