Vecchi: “Zaniolo devastante, ma andava provocato. Spalletti lo apprezzava, ma…”

Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport di Nicolò Zaniolo, suo calciatore in nerazzurri e protagonista nella conquista del titolo di categoria nel 2018: “Che ricordi ho? Belli. E gli voglio bene. Si vedeva che aveva grandi potenzialità, ma ogni tanto andava stimolato e provocato. Arrivò all’Inter con altre aspettative, pensava di andare subito con Spalletti. In Primavera gli bastava poco per fare la differenza, era devastante“.

Perché l’Inter non ci ha creduto fino in fondo?

“Spalletti lo apprezzava, ma volevano da tempo Nainggolan e hanno preferito un giocatore più pronto. A quel tempo l’affare era di entrambi. Poi è stato bravo Di Francesco a crederci. A Nicolò però dico di allenarsi sempre al massimo, lui che vive di grande fisicità“.