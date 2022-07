Vecchi: “Mi auguro Zaniolo diventi il volto della Juve. Vale tutti quei soldi”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Stefano Vecchi, ex tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato così del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus: "Sarebbe un qualcosa di importante, perché a giovarne sarebbe il ragazzo e la Juve che si assicurerebbe un giocatore forte. Al momento è in una squadra top come la Roma, ma tornare a calcare il palcoscenico della Champions sarebbe un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Uno step in più.