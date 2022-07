Ex Inter, Vecino approda alla Lazio: accordo definito, i dettagli del contratto

Matias Vecino è pronto per indossare la maglia della Lazio: l'ex centrocampista dell'Inter, scaduto il suo contratto con i nerazzurri, ha raggiunto un accordo con i biancocelesti, e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Ieri pomeriggio sono stati definiti tra il club biancoceleste e l'agente Alessandro Lucci gli ultimi dettagli di un'operazione che da giorni era in dirittura d'arrivo. Il centrocampista uruguaiano, che il 24 agosto compirà 31 anni, è stato ingaggiato con un contratto triennale (opzione per la quarta stagione) da 1,9 milioni di euro all'anno piu bonus. Era svincolato dopo che a giugno era scaduto il suo vincolo, durato tre anni, con l'Inter. Maurizio Sarri lo aveva chiesto già a gennaio per dare più spessore al centrocampo della Lazio nelle sue alternative".