Vecino, Inzaghi può sorridere: il giocatore brilla con l’Uruguay. “Grande prestazione”

Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo nella gara tra Perù-Uruguay

Matias Vecino sta tornando. Dopo l'infortunio della scorsa stagione che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, il centrocampista nerazzurro sta iniziando a ritagliarsi un po' di spazio nella squadra di Inzaghi e non solo. Nel match tra Perù-Uruguay (1-1), il giocatore dell'Inter è stato uno dei migliori in campo.