Vecino, nessuna chiamata da Napoli. Via a gennaio? Prima di lasciare l’Inter…

Il centrocampista uruguaiano sperava di raggiungere Spalletti all'ombra del Vesuvio, ma dovrà cercare un'altra sistemazione

Non sarà il Napoli la prossima squadra di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno con l'Inter, è pronto ad anticipare il suo addio ai nerazzurri già a gennaio, ma al momento non è arrivata alcuna chiamata da Luciano Spalletti, suo ex allenatore e suo grande estimatore. La Gazzetta dello Sport fa il punto:

"Vecino si sta guardando in giro da un po’ assieme al suo agente Alessandro Lucci, che è di casa all’Inter. Matias sperava nel Napoli del vecchio maestro Luciano Spalletti, ma l’interesse è rimasto solo su carta. E poche conferme ci sono pure su una reale attenzione giallorossa: la Roma avrebbe pur sempre la carta Villar, gradito a Inzaghi, da usare come contropartita, ma non ha ancora affondato. Di certo, Matias non si accontenterà di opzioni secondarie: per muoversi adesso, vuole una squadra di livello alto, altrimenti sarà lui a scegliere la nuova destinazione con calma tra qualche mese. A differenza di altri colleghi, non lo attrae la prospettiva Premier, mentre sente la Liga più nelle sue corde".