Pedullà – Ex Inter, fatta per Vecino alla Lazio: ok di Lotito, contratto triennale

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è fatta per il passaggio di Matias Vecino alla Lazio. Il centrocampista ex Inter, svincolato dal 30 giugno dopo la fine dell'esperienza in nerazzurro, ha accettato la proposta triennale dei biancocelesti. "Incontro finito alle 17,15, via libera di Lotito. Una rincorsa da gennaio, presto visite. Contratto triennale", scrive Pedullà su Twitter.