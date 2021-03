Vecino: “Il campo mi è mancato tanto, ora mi sento al 100%. Quando il mister…”

Il centrocampista ha raccontato tutta la sua gioia ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria sofferta sul difficile campo del Torino. Matias è pronto a dare il suo contributo.

Matias Vecino ha rivisto il campo dopo moltissimo tempo. Ecco le sue parole soddisfatte ai microfoni di Inter TV: "Sono contento di essere ritornato in campo, mi mancava da molto tempo. E' stata veramente lunghissima. Volevo rompere il ghiaccio per tornare a sentire quello che si sente solamente in campo. Quando uno sta lontano dai campi per tanto non è facile fare due interventi. Per fortuna adesso mi sento al 100% e sono pronto in questo finale di stagione ad aiutare la squadra che sta facendo bene".