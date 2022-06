Vecino, salta il passaggio al Valencia? Ora c’è l’opzione Marsiglia

Scaduto il contratto con l'Inter il centrocampista dovrà cercarsi una nuova sistemazione, si apre l'ipotesi Ligue 1 per l'ex nerazzurro

Tra i giocatori che arrivano all’Inter, c’è anche chi saluta. Matias Vecino, in scadenza con i nerazzurri, sta ricevendo diverse proposte.

Difficile al momento che possa concludersi la trattativa con il Valencia di Gattuso, per questioni economiche; a farsi avanti è ora il Marsiglia, che spingerebbe il trequartista per un’avventura in Ligue 1.