Pedullà – Vecino in orbita Lazio. Due proposte dall’estero ma prima di decidere…

L'ormai ex centrocampista dell'Inter potrebbe trovare spazio in un'altra squadra di Serie A

"Matias Vecino è in orbita Lazio", ribadisce Alfredo Pedullà. "La novità è che nelle ultime ore sono ripresi i dialoghi con il centrocampista svincolato, 32 anni il prossimo agosto. Vecino ha un paio di proposte dall’estero, ma per il momento aspetta. A Sarri piace da sempre, può essere una nuova soluzione a centrocampo, indipendentemente dal gradimento (intatto) per Ilic e dall’eventuale uscita di Luis Alberto. Una cosa è sicura: Vecino aspetta una risposta definitiva della Lazio prima di prendere altre decisioni", spiega l'esperto a proposito dell'ormai ex Inter.