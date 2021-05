Inter, Vecino: “Contento di essermi ripreso. Era dura vedere i miei compagni da fuori”

Ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Inter-Roma, Matias Vecino ha analizzato così quanto accaduto a San Siro

"Non segnavo perché non giocavo. Ma sono contento di essermi ripreso al 100%. Questo finale di stagione per me è importante per ritrovare le sensazioni e per sentirmi bene dentro il campo. Vedere da fuori i compagni lottare per qualcosa di importante è dura, ma poi ho ripreso a lavorare insieme a loro e le cose sono cambiate".