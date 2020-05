Inter, valigie in mano per Vecino: ecco quale può essere la sua prossima destinazione

Il futuro di Matias Vecino non sarà all’Inter: è quanto sostiene Tuttosport, secondo cui il centrocampista uruguayano farà le valigie per lasciare spazio a nuovi elementi in mezzo al campo. L’ex Fiorentina ha parecchio mercato, e la sua cessione potrà aiutare i nerazzurri a chiudere altre operazioni in entrata:

“Il nome che più di altri riempie le pagine del calciomercato in queste settimane è quello di Lautaro Martinez, ma sappiamo come l’Inter sia ferma sulla sua posizione e non regalerà l’argentino. Al di là del Toro, però, ci sono tanti giocatori. Restando a quelli attualmente in organico, il primo nome della lista è senza dubbio quello di Matias Vecino: l’uruguayano, considerati i movimenti in entrata che l’Inter vorrà fare a centrocampo, andrà via e, avendo una valutazione di circa 20-25 milioni e un ingaggio sostenibile (2.5 milioni), potrebbe essere il profilo giusto da inserire in qualche operazione con un top club straniero“.