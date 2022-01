Vecino e Sensi, Inzaghi: “Ho parlato con entrambi. Li terrei sempre, ma se…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro si è soffermato sulla situazione dei due giocatori

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta, Simone Inzaghi si è soffermato anche sulla situazione di Matias Vecino e Stefano Sensi . Entrambi fin qui non hanno trovato molto spazio e un loro addio a gennaio non è da escludere.

"Hanno avuto meno spazio, ma ho parlato con entrambi e per me sono due giocatori che me li terrei con me sempre perché sono giocatori forti e di qualità. Quando li ho impiegati come Sensi col Genoa che è stato determinante. Vecino con l'Atalanta all'andata ha fatto benissimo. Normale che in questo momento stanno giocando meno. Se rimarranno qua il loro spazio lo troveranno, se il loro desiderio è di giocare sempre... La società sa cosa penso di loro due, stanno alla grande all'Inter".