Inter, Vecino: “Con lo Shakhtar 2 punti persi. Gol falliti? La cosa importante…”

Le dichiarazioni al termine della gara del centrocampista uruguaiano dell'Inter dopo il pari a reti bianche con lo Shakhtar

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Loro sono una squadra che palleggia molto bene, hanno giocatori bravi tra le linee, che giocano da tempo insieme, e sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo trovato difficoltà in quelle giocate. Comunque abbiamo creato le occasioni per portare a casa la partita, che sapevamo sarebbe stata molto importante per noi".