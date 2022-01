Veronesi: “Temo che l’Inter venderà Lautaro e prenderà Dybala. Con Marotta…”

Lo scrittore e tifoso della Juventus ha parlato dell'attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno

"Tanto. La Juventus farebbe bene a rinnovargli il contratto subito. Purtroppo però non lo ha fatto e il mio timore è che vada via a zero. Non solo lui, ma anche Cuadrado. In agguato ci sono vecchie volpi e quelli che sono arrivati da poco sono un bocconcino troppo tenero".

"Esatto. Io temo che l’Inter venderà Lautaro e prenderà Dybala. D’altronde se non mi rinnovi e non mi vuoi, perché io non dovrei andarci? Paulo in questa squadra è il numero uno, non si può discutere. Arrivati a questo punto, con il giocatore in scadenza, non ci si può permettere di fare gli schizzinosi. Ci siamo messi in una brutta situazione: ho un brutto presentimento, Dybala ci porterà al quarto posto a suon di gol ma sarà già di un’altra squadra. Non credo che un giocatore abbia voglia di sottoporsi a certi esami e di stare a certi ricatti. La Juve è vittima di un’implosione: eravamo imbattibili, ci siamo fatti del male da soli, mandando via Marotta e Allegri e prendendo giocatori inadeguati ma con stipendi alti. Se Ramsey guadagna 8 (più 2 milioni di commissioni al procuratore se resta in bianconero), ci sta che la Joya ne chieda 10. Il potere della Juve è nelle mani di Allegri, che con un contratto così lungo è l’unico certo di rimanere. Io ho molta fiducia in lui e spero che eserciti questo potere: se Max lo chiede, Dybala resterà".