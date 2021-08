Venerato: “Oltre all’Inter c’è un’altra squadra che è piombata su Insigne”

Le parole dell'esperto di mercato: "Se Lorenzo Insigne dovesse andare via il Napoli non acquisterebbe nessun sostituto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, accostato con forza anche all'Inter nelle ultime ore: "Vi do una notizia che è arrivato pochissimi minuti fa. C'è un'altra squadra che è piombata su Lorenzo Insigne oltre all'Inter: si tratta dell'Everton di Rafa Benitez. Il club inglese è interessato al calciatore, ma non credo che il calciatore possa approdare all'Everton. Se Lorenzo Insigne dovesse andare via il Napoli non acquisterebbe nessun sostituto. La società confermerebbe la batteria di esterni attualmente a disposizione di Luciano Spalletti. Boga è assolutamente improponibile anche per i costi che ha il calciatore. Se il capitano lasciasse gli azzurri, Cristiano Giuntoli bloccherebbe Ounas".