Venerato: “Insigne all’Inter? Marotta chiamerà De Laurentiis solo se…”

Così il giornalista a Kiss Kiss: "Insigne-Napoli? Fino al 31 agosto non se ne parlerà. L'Inter ha due priorità che sono Zapata e Correa"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022 col Napoli e che, al momento, non sta portando avanti il discorso per il rinnovo: "Fino al 31 agosto non se ne parlerà. L'Inter ha due priorità che sono Zapata e Correa. Se sfumassero Marotta chiamerebbe De Laurentiis per Insigne. Il Napoli non pone veto alla cessione", le sue parole.