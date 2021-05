Venerato (Rai): “Inter, corte per il sostituto scelto in caso di addio Conte”

Le parole del noto esperto di calciomercato a proposito del futuro degli allenatori più chiacchierati del momento

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Nuovo allenatore del Napoli? Siamo appena all'inizio. Stavolta De Laurentiis prenderà tempo, non credo che il nuovo tecnico firmerà prima di giugno oppure oltre perché il patron vuole scegliere il meglio e avere mani libere e capire chi tra i grandi allenatori resta senza panchina. Per molti, infatti, il Napoli non è la prima scelta. Ciò non vale per Spalletti, che ha già detto sì. Questo vale per Allegri e Inzaghi. Allegri sa che c'è la corte del Real, della Juve e dell'Inter se va via Conte. Inzaghi, invece, vuole prima capire cosa vuole fare Lotito. La Lazio è la sua squadra del cuore.