Venerato: “L’Inter non può fare il passo più lungo della gamba. Per Eriksen infatti…”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Ciro Venerato ha commentato così le ultime mosse di mercato in casa Inter:

“L’Inter non può fare il passo più lungo della gamba sul bilancio. Per Eriksen ha avuto la certezza di chiudere con Gabigol, su Giroud il prezzo è contenuto non giocando titolare da tempo”.

GIROUD – “L’Inter quasi certamente andrà su Giroud. Voleva Llorente ma Giuntoli non ha il sostituto con Petagna operazione per giugno, Pinamonti non lo può dismettere”.

(Fonte: Twitter Radio Sportiva)