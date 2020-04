Venerato: “Lautaro? Non ci sono certezze. E’ tentato di giocare con Messi, ma all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciro Venerato, noto giornalista, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter nel mirino del Barcellona: “Al momento non ci sono certezze, lui è molto tentato di giocare con Messi, ma all’Inter ha un grande rapporto con Conte e tutta la società. La Serie A? Io sono per concludere il campionato per assegnare scudetto, posti nelle coppe e retrocessioni. La priorità però è la salute, per cui ripartire andrà fatto solo quando ci saranno le condizioni sanitarie”.