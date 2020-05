Venerato: “Mertens? Un mese di trattative diplomatiche. Ad aprile ha detto a Gattuso…”

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, Ciro Venerato, noto giornalista, ha parlato così della scelta di Dries Mertens di rinnovare il suo contratto con il Napoli: “Il belga a metà aprile confida a Gattuso che può andare via, il tecnico avvisa subito Giuntoli e Pompilio. In serata riunione serale dei tre in call conference per debellare l’addio. Stabilite le marcature: Gattuso lavora su Dries, Giuntoli e Pompilio su De Laurentiis e Chiavelli (peraltro primo alleato di Giuntoli nell’idea di rinnovare il contratto a Mertens). Un mese di trattative diplomatiche, fino alla fumata bianca di lunedì: il resto è già storia.