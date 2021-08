Venerato: “No del Napoli per Sanchez. Ma ci sono due interisti che piacciono”

Così l'esperto di mercato: "I due club non hanno parlato di Gagliardini, ma è un calciatore che potrebbe fare al caso di Spalletti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato così dei nomi di cui Inter e partenopei stanno discutendo: "Vecino e D'Ambrosio sono i due calciatori nerazzurri che piacciono ai partenopei, ma la dirigenza della Beneamata non ha intenzione di privarsene. Su Sanchez invece è il Napoli a dire di no anche per l'ingaggio del calciatore. I due club non hanno parlato di Gagliardini, ma è un calciatore che potrebbe fare al caso di Spalletti. Al momento, tuttavia, non c'è stata alcuna offerta ufficiale del Napoli. Insigne per l'Inter sarebbe una terza scelta dietro Zapata e Correa".