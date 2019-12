Venerato: “Vidal vuole tornare con Conte all’Inter. Spalletti? Se continua a chiedere…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista Ciro Venerato ha parlato dei principali temi riguardanti casa Inter: “Ritorno di Nainggolan all’Inter ? Il giocatore è importante ma in nerazzurro ha fatto il suo tempo per una serie di motivi. Tatticamente e tecnicamente avrebbe potuto far comodo a Lukaku , i cui numeri sono comunque positivi. Vidal? L’Inter è disposta ad accoglierlo ma solo alle sue condizioni: prestito secco o, al limite, con diritto di riscatto. Non con obbligo. Sembra che il Barcellona non sia d’accordo, anche se il giocatore vorrebbe tornare a lavorare con Conte. Spalletti? Se continua a chiedere alle società che si fanno avanti i soliti soldi che gli deve l’Inter , è difficile. Vediamo cosa succederà l’estate prossima con la Fiorentina, ma i matrimoni si fanno in due”.