Venezia, Bertolini: “C’è molto dispiacere, forse un punto lo avremmo meritato”

Alberto Bertolini, vice allenatore del Venezia oggi in panchina al posto di Paolo Zanetti, ha parlato così a DAZN dopo la partita contro l'Inter: "Peccato per 0 punti, il cerchio finale è il nostro simbolo, della compattezza. C'è molto dispiacere, è stata una settimana difficile, un punticino forse lo avremmo meritato nonostante fatica e sofferenza. Ci siamo arrivati vicini, peccato. La difesa a 3? A partita in corso l'abbiamo già fatto, dall'inizio mai. Venire a San Siro troppo spavaldi poteva essere un errore, abbiamo deciso così per dare aggressività per 90 minuti. Questa continuità ci porta quasi a fare un'impresa. I dettagli sono bastati all'Inter per vincere. Noi abbiamo voluto giocarla sin da subito nonostante l'assenza del mister. I ragazzi hanno messo subito la testa sul campo, oggi abbiamo fatto il massimo, purtroppo non è bastato. Dobbiamo essere contenti e orgogliosi, anche Zanetti lo ha detto, questa è una base per costruire la salvezza".