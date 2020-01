“Il Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Deportivo per il prestito, con l’avallo dell’Inter, fino a giugno 2020 dell’attaccante classe 1992 Samuele Longo“. Con questo comunicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, il club veneto ha annunciato l’arrivo del centravanti in prestito fino a fine stagione. Longo, in estate, si è trasferito nel club spagnolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.