SERIE A – Colpo esterno del Venezia: Torino battuto in rimonta

Allo Stadio Grande Torino la squadra di Zanetti conquista tre punti fondamentali per la lotta salvezza

Nella ripresa la squadra di Zanetti trova subito il vantaggio con Crnigoj che di sinistro batte Milinkovic-Savic. Nel finale succede di tutto: gol annullato a Belotti per fuorigioco e qualche minuto dopo Il Venezia rimane in 10 per l'espulsione di Okereke. Nonostante l'assalto granata, il muro eretto dai lagunari regge e trovano la vittoria dopo oltre due mesi.