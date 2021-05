Ventola su Baggio: “Unico a mettermi in soggezione. Il mio primo gol all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Nicola Ventola ha parlato così di Roberto Baggio

"A me metteva soggezione, l'unico giocatore che è riuscito a farlo. Non c'è nome più emozionante di Baggio in giro per il mondo, la gente araba cambiava squadra a seconda nella squadra in cui giocava. Non ho mai sentito qualcosa di simile per altri giocatori, il mio primo gol poi all'Inter era su assist di Baggio. Sembrava di sognare, sono arrivato all'Inter insieme a lui. A volte non lo facevano giocare per lo schema di Simoni, non ha mai detto nulla. Nessuna discussione, quando era il momento poi si faceva trovare pronto. E quella partita al Real Madrid..."