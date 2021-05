Inter, Ventola spegne 43 candeline: arrivano gli auguri del club nerazzurro

Gli auguri di buon compleanno dell'Inter all'ex attaccante nerazzurro Nicola Ventola, che oggi festeggia 43 anni

Arrivato all'Inter nel 1998 , ha esordito in nerazzurro segnando un gol contro lo Skonto Riga e una doppietta alla prima di Campionato contro il Cagliari con una rete in girata al volo.

"Debutto contro lo Skonto Riga, a Pisa: gol. In campionato andiamo a Cagliari e siamo sotto 2-0: faccio una doppietta indimenticabile, anche con un gol in girata al volo: la partita che davvero non scorderò mai. 2-2".