Ventola: “Lukaku miglior giocatore della Serie A. Eriksen? Non ha avuto…”

Le dichiarazioni in diretta sul canale Twitch Bobo TV dell'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola: ecco le sue parole

"Eriksen tra i migliori del campionato? Non basta il girone di ritorno, ma prima non gli è stata data l'opportunità. Ausilio miglior direttore sportivo, Conte allenatore. Donnarumma in porta; De Ligt, De Vrij e Gosens, che andava messo lì. A centrocampi Kessié, Malinovskyi, Zielinski; sugli esterni Hakimi e Hernandez. In attacco Lukaku e Muriel. Miglior giovane è Vlahovic, Lukaku miglior giocatore".