Ventola: “Brutta partita col Venezia ma l’Inter è sempre sul pezzo. I mugugni del pubblico…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Nicola Ventola ha detto la sua su Inter-Venezia

"L'Inter ha fatto una brutta partita perché ha sbagliato qualitativamente ma vedo l'Inter sempre sul pezzo. Ci sta la stanchezza, i mugugni del pubblico erano perché le giocate non riuscivano come al solito. Come concetto, vincere queste partite, che non sei bello ma sei lì, va bene anche così".