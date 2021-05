Ventola: “Complimenti a Zhang, l’Inter a livello mondiale è uno spettacolo”

Le parole dell'ex centravanti: "Speriamo Zhang resti e risolva i problemi, sta facendo un lavoro fantastico che sarà duraturo"

Intervenuto alla Bobo Tv, Nicola Ventola, ex attaccante, ha parlato così della conquista dello scudetto da parte dell'Inter: "Secondo me questo scudetto è merito dei giocatori, ma quello che Conte ha fatto in un anno e mezzo è difficile: ha ridotto il gap con la Juve già l'anno scorso, i giocatoti per lui danno 8, 9 invece che 6. Su Eriksen si è ricreduto, ha tirato fuori il meglio dall'organico che aveva: va migliorato, ma quello che Conte ha fatto è una roba importante. Giocatore simbolo? Dico Barella. Il momento chiave? Le partite più importanti sono il derby di Coppa col Milan e la partita in casa con la Juve secondo me. Tecnicamente l'Inter fa bene il possesso, l'avversario sa che fa quello ma non riesce a fermarla. Conte sa che deve fare di più, ma non si snaturerà molto: lui cercherà giocatori che andranno bene nella sua idea e non cambierà tanto. Può far bene in Champions se prende i giocatori giusti. Poi volevo fare i complimenti a Zhang: da quando è arrivato hanno ringiovanito tutto l'ambiente, l'Inter a livello mondiale è uno spettacolo. Speriamo resti e risolva i problemi, sta facendo un lavoro fantastico che sarà duraturo".