Ventola-Cordoba-Adani, foto durante le registrazioni di “Amala”. Lele: “Più che calcio…”

Correva l’anno 2002 e molti giocatori dell‘Inter si cimentavano con il microfono alla bocca per incidere quello che poi sarebbe diventato l’inno del cuore di tutti i tifosi nerazzurri: “Amala“. Il brano, cantato dagli allora calciatori interisti, ha spopolato. Fra loro, anche Nicola Ventola, Ivan Ramiro Cordoba e Daniele Adani. L’ex attaccante, a questo proposito, ha riproposto uno scatto d’annata in compagnia degli ex compagni di squadra.

Pronta la risposta di Adani, che ha scritto: “Canto più che calcio…e una discreta Shox direi“. Tanti i commenti nostalgici di tifosi ed ex calciatori. Ecco il post: